Mercredi soir, le microcosme cycliste s’exprimait d’une seule voix en priant pour la survie de Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) et pour dénoncer l’attitude totalement irresponsable de Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Le Néerlandais, clairement fautif dans la dernière ligne droite de Katowice, a d’ailleurs été logiquement exclu de la course par le jury des commissaires du 77e Tour de Pologne. En attendant une sanction probablement sévère de la commission de discipline de l’UCI et les suites des poursuites engagées par Patrick Lefevere. "Une plainte a déjà été déposée auprès de l’UCI et l’équipe fera de même en Pologne auprès de la police. Je pense que je dois déposer plainte ici, vous ne pouvez pas laisser passer cela et vous devez le faire sur place, là où l’accident s’est produit" , assurait le manager de Deceuninck-Quick Step, qui n’avait pas décoléré ce jeudi.



(...)