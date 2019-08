L'Italien Elia Viviani a remporté la Ride London cycliste en battant au sprint l'Irlandais Sam Bennett et le Danois Michael Morkov, dimanche, après 169 km de course autour et dans la capitale britannique.

Viviani, deuxième l'an passé derrière l'Allemand Pascal Ackerman, a pleinement profité du travail de son équipe Deceuninck-Quick Step pour l'amener dans les meilleures conditions pour le sprint final dans les 100 derniers mètres.

Le sprinter italien, âgé de 30 ans, a aussi bénéficié de la chute de Bennett à deux km de la ligne, pour se montrer le plus véloce.

Classement:

1. Elia Viviani (ITA/Deceuninck-Quick Step) 3 h 46:16.

2. Sam Bennett (IRL)

3. Michael Morkov (DEN)

4. Jasper Stuyven (BEL)

5. Amund Grondahl Jansen (NOR)

6. Giacomo Nizzolo (ITA)

7. Alexander Kristoff (NOR)

8. Oliver Naesen (BEL)

9. Jasper De Buyst (BEL)

10. Ethan Hayter (GBR), tous m.t. que Viviani