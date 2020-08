Lea été frappé par la malchance ces deux dernières semaines avec les graves chutes de Fabio Jakobsen, Remco Evenepoel, Yves Lampaert et autre Mattia Cattaneo. Il a besoin de coureurs afin de pouvoir disputer les nombreuses courses prévues au programme très condensé de cette saison perturbée par le Covid-19.

Masnada, 26 ans, est professionnel depuis 2017 et a signé un contrat avec Deceuninck-Quick Step jusqu'à la fin 2021. Il a remporté une étape du Tour d'Italie 2019 sous les couleurs d'Androni Giocattoli-Sidermec. Il avait été engagé cette année par CCC, l'équipe de Greg Van Avermaet.

"Je suis très heureux de rejoindre une équipe du calibre de Deceuninck-Quick Step, une des plus grandes escouades du monde. Je veux me développer ici, continuer à progresser en tant que coureur et apporter de bons résultats. Rejoindre une autre équipe en milieu de saison n'est pas facile, je dois trouver ma place ici, mais je suis sûr que ce ne sera pas un problème, car tout le monde m'a déjà réservé un accueil chaleureux. J'ai hâte de porter le maillot pour la première fois lors des championnats nationaux, dans quelques jours", a déclaré Fausto Masnada sur le site de sa nouvelle équipe.