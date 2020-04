L'UCI annonce des mesures afin de relancer le cyclisme sur route féminin © Belga Cyclisme Belga

L'Union Cycliste Internationale (UCI) a décidé de prendre une série de mesures afin d'aider à relancer le cyclisme sur route féminin malmené par la crise du coronavirus. Elles ont été prises après avoir consulté les différentes parties prenantes : les représentants des coureuses, des organisateurs et des équipes féminines. Un groupe de travail, qui va se réunir dès cette semaine, va proposer un calendrier du WorldTour 2020 remodelé au plus tard le 15 mai prochain et suivre l'évolution de la crise sanitaire.



Les règles de participation et du nombre de coureuses par équipe au départ des courses sont révisées. L'application de l'accord-cadre, déjà en place du côté masculin, va permettre aux équipes de prendre les mesures nécessaires à leur survie.



"Face à l'immense défi qui se dresse devant nous, nous devons plus que jamais rester unis, responsables et courageux pour remettre notre sport en marche, tout en gardant comme priorité la santé des athlètes et de l'ensemble des parties concernées", a déclaré David Lappartient, le président de l'UCI, après l'annonce de ces mesures. Le cyclisme de compétition restera à l'arrêt au moins jusqu'au 1er juillet et jusqu'au 1er août pour les épreuves du WorldTour (messieurs et dames).