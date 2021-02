Le 9 juillet 2016, Chris Froome avait surpris tous les autres cadors en avalant la descente du col de Peyresourde à tombeau ouvert afin de remporter la huitième étape du Tour et de se parer à nouveau de jaune. Tenter un tel coup de poker, en pédalant assis sur son cadre, comme l’avait fait à l’époque le Kenyan blanc, ne sera désormais plus possible avec la réglementation UCI.