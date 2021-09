Benjamin Sinot, envoyé spécial aux Pays-Bas Ewan s’est offert l’étape ; Küng a lui pris le maillot de leader.

Dans une vie, cela ne représente rien, dans une saison cycliste, cela s’apparente à une éternité. Lotto-Soudal n’avait plus levé les bras depuis 83 jours. C’était le 12 juin, au Tour de Belgique avec Caleb Ewan à Hamoir. Le sprinter de poche australien s’est imposé ce vendredi à Bilzen, dans un final qui semblait pourtant convenir davantage aux puincheurs. Les arrivées à Hoogerheide et à Ardooie étaient destinées aux hommes rapides mais Taco van der Hoorn a déjoué les pronostics aux Pays-Bas, tandis que Tim Merlier s’est offert un second bouquet en Flandre occidentale. À deux reprises, Ewan avait joué de malchance et n’avait pu prétendre au succès.

(...)