Le jeune Belge de 24 ans ne s’attendait pas à être sélectionné pour la Grande Boucle.

Au mois de décembre, lors d’un stage de préparation de l’équipe Lotto-Soudal effectué à Majorque, Maxime Monfort s’installait dans son nouveau rôle de directeur sportif. Et quand nous lui avions demandé de nous décrire tous les coureurs de la formation belge, il avait eu cette phrase à propos de Steff Cras : "C’est un jeune très pro, et je pense qu’il pourrait être une des belles révélations de la saison, qu’il pourrait être une belle surprise. On a envie qu’il réussisse par rapport à son investissement dans le sport."

Si le jeune grimpeur flamand n’a pas eu l’occasion, comme tous ses collègues du peloton, de beaucoup courir cette année, il vient déjà de créer une surprise en étant sélectionné pour le Tour de France ! Le principal intéressé a lui aussi été surpris d’avoir été appelé par sa nouvelle équipe sur la plus grande course du monde, lui qui n’a jusqu’à présent disputé qu’un seul Grand Tour, la Vuelta 2019. "Oui, je suis surpris : dans mon programme de rêve pour la saison, je n’avais pas placé le Tour de France…" a-t-il déclaré à Sporza.