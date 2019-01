L’étape du Tour de San Juan raccourcie

Après la première étape remportée au sprint par le Colombien Fernando Gaviria, la seconde étape du Tour de San Juan va être raccourcie. A cause des fortes chaleurs en Argentine, les organisateurs ont appliqué le protocole UCI des conditions météorologiques extrêmes. Cette deuxième étape va donc être raccourcie. Elle ne fera que 132 kilomètres au lieu de 160 bornes et son départ a été avancé d’une demi-heure.

Kenny De Ketele reprend

Victime d’une fracture de la clavicule aux Six Jours de Rotterdam, au début du mois, Kenny De Ketele va faire sa rentrée plus rapidement que prévu. Il s’est inscrit en dernière minute aux Six Jours de Copenhague, qui débutent jeudi. Il sera associé à Moreno De Pauw. Avec qui il a déjà gagné plusieurs épreuves de Six Jours : deux fois à Londres, une fois à Berlin, Amsterdam, à Gand et à Rotterdam.

Un record au Danemark

Les prochains championnats du monde de cyclocross, qui auront lieu ce week-end à Bogense, au Danemark, vont battre un record. Celui du plus grand nombre de participants. Il y a en effet 289 coureurs inscits, qui représentent 24 nations. Le précédent record datait de 2016, à Heusden-Zolder, où il y avait 275 inscrits.

Les Belges à huit au Mondial de cyclocross

La victore de Toon Aerts au classement final de la Coupe du Monde de cyclocross permet à la Belgique de pouvoir aligner huit hommes au Mondial de la discipline. Le huitième homme sera Tim Merlier.

Cavendish heureux d’être de retour

Il n’a terminé que huitième du sprint de la première étape du Tour de San Juan, en Argentine, mais Mark Cavendish a le sourire. Le sprinter britannique est content d’être de retour dans le peloton, lui qui n’avait plus fait de compétition depuis la fin du mois de juillet 2018. Après son arrivée hors-délai sur le Tour de France, il s’était encore aligné à la Prudential Ride London Surrey Classic avant de mettre un terme à sa saison, victime d’une mononucléose. "C'était nerveux comme reprise, mais je suis content d'être là", a commenté le sprinter de la formation Dimension-Data.