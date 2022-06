On ne peut pas dire que la victoire de Jai (Hindley) au Tour d’Italie soit une énorme surprise, mais il n’était pas le favori no 1 au départ, à Budapest. En plus, contrairement à ce qui s’est parfois passé, il y avait une belle brochette de candidats et de champions cette année. Jai a fait un très grand Giro, comme toute l’équipe Bora-Hansgrohe d’ailleurs.