Cette fois, la saison a bien repris. On doit déjà parler de Pogacar qui marche fort au Tour d’UAE. Il est attendu, il doit briller sur les terres de son sponsor, mais il ne semble pas connaître la pression. Malgré tout, il faut le faire quand même. On a vu aussi qu’Egan Bernal marche pas mal déjà, que Mathieu Van der Poel saute du cross à la route comme si de rien n’était. En fait, il n’y a plus aucune course préparatoire, tout le monde est vraiment déjà prêt, ultra-préparé.

C’est la différence avec ce qui se passait il y a quelques années, on disait alors qu’il fallait passer par des courses pour acquérir le rythme. Ce n’est plus vrai. Maintenant, les camps d’entraînement et les stages sont orientés vers la compétition, les coureurs simulent les conditions de course et quand ils y arrivent, ils n’ont pas besoin d’adaptation. Je suis sûr que quand Roglic va revenir en compétition, il sera prêt lui aussi. La même chose pour Wout Van Aert.