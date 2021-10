De plus en plus souvent, on voit des coureurs qui partent de très loin avec l’ambition de gagner. Remco l’a fait cette semaine, Pogacar aussi a attaqué à cent vingt kilomètres de l’arrivée des Trois Vallées varésines, Vermeersch ou Moscon, sans sa crevaison et sa chute, auraient pu gagner Paris-Roubaix en étant partis à deux cents kilomètres de l’arrivée… Souvenez-vous de Van der Poel à Tirreno et il y a encore d’autres exemples un peu partout et régulièrement. C’est dû à un changement de mentalité et aussi parce qu’on a affaire à des coureurs qui ont tellement de qualités. Ça a toujours existé, mais là, cela devient un vrai style pour cette génération. C’est très excitant et je dois avouer que j’adore tous ces coureurs offensifs, même s’ils sont parfois trop impulsifs. Les courses démarrent de plus en plus rapidement et pas toujours où on s’y attend. On peut, de plus en plus, tout perdre à n’importe quel moment.