Ce qui me saute à l’esprit, c’est le week-end extraordinaire vécu par le cyclisme belge.

D’un côté, Remco Evenepoel qui a gagné d’une manière impressionnante le Tour de Pologne. De l’autre, Wout Van Aert qui a réussi de sacrés numéros aux Strade Bianche et à Milan-Sanremo.

C’est d’autant plus remarquable quand on sait d’où il vient. Personne ne l’imaginait il y a un an au moment de sa terrible blessure. Imaginez tout ce qu’il a fallu endurer comme souffrance, heures de rééducation et de travail pour revenir où il est. C’est impressionnant. Bien sûr, Wout a profité de la coupure pour revenir plus fort encore.



(...)