Avant d’évoquer le Tour d’Italie, qui va faire l’actualité dès cette fin de semaine, je tenais à revenir brièvement sur Liège-Bastogne-Liège, disputé trois jours après ma dernière chronique. Derrière la victoire de Tadej Pogacar sur la Doyenne, je lis en effet la fin de l’hyperspécialisation dans le cyclisme que l’on a souvent critiquée. L’époque où les prétendants à la victoire finale sur le Tour de France ne s’intéressaient qu’à ce seul et unique rendez-vous est définitivement révolue, et la meilleure preuve en est le palmarès des deux dernières éditions du monument ardennais (Pogacar en 2021 et Roglic en 2020). C’est une excellente chose pour le vélo car le public aime retrouver les plus grands champions tout au long de la saison.