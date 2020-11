Il joue la gagne. Il ne faut pas oublier qu’il est là depuis le mois d’août, depuis le Tour de l’Ain. Pour moi, il mérite de gagner la Vuelta, ce qui ne veut pas dire qu’il va la gagner. En tout cas, il faut avoir du caractère et du tempérament pour pouvoir supporter et encaisser la déception d’avoir manqué la victoire au Tour. Beaucoup auraient mis du temps à s’en remettre. Il doit avoir des nerfs d’acier. On voit que Tadej Pogacar et d’autres sont déjà occupés à leur coupure et lui continue.