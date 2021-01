"J’ai été frappé par l’annonce du retrait, temporaire je l’espère, de Tom Dumoulin. Frappé mais pas véritablement surpris, car on a vu d’autres cas comparables ces dernières années et ils ont malheureusement tendance à se multiplier même si on ne parle que des principaux comme celui de Marcel Kittel ou maintenant de Dumoulin. C’est une annonce qui me désole et m’effraie. D’abord sportivement, il va nous manquer, car c’est un des meilleurs coureurs. Dumoulin a aussi du charisme et il dit toujours ce qu’il pense.