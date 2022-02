Je me réjouis vraiment de l’excellent début de saison des Belges. Onze victoires, ce n’est pas rien. Ce qui me satisfait le plus, c’est le fait que des jeunes coureurs ont déjà levé les bras. Qu’un Arnaud De Lie, un Maxim Van Gils ou un Rune Herregodts se soient déjà imposés est très prometteur pour la suite.