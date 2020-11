La saison est terminée. Et on peut être heureux qu’elle ait pu avoir lieu dans ses grandes lignes jusqu’au bout. Cela a été primordial pour les aspects marketing et sponsoring du cyclisme. Le vélo a su maintenir ses événements majeurs. Certes sans public ou avec un nombre limité de spectateurs, mais il y avait de la publicité télévisuelle. Il y a eu une belle visibilité médiatique pour notre sport. Qui est stable en cette période de crise avec cette pandémie. Cette période est bien plus turbulente pour de nombreux autres sports, qui souffrent de l’absence de public. Les spectateurs étaient la force de plusieurs disciplines, comme le football. Mais cette force devient avec cette crise leur talon d’Achille. Chapeau aux acteurs du cyclisme, aux équipes et aux personnels qui ont été mis sous pression et qui ont été très disciplinés pour permettre que cette saison ait lieu. Ce qui était inespéré il y a quelques mois encore.