Même s’il faudra encore patienter quelques semaines avant de voir les coureurs épingler leurs premiers dossards, le mois de janvier est très important dans la construction de la condition pour la reprise de la compétition. Toutes les équipes ou presque sont actuellement en stage, mais le coronavirus continue de planer comme une épée de Damoclès, on l’a vu ce mercredi avec la situation qu’a dû gérer la formation Jumbo-Visma, contrainte de revoir l’organisation de son rassemblement. Le contexte est un casse-tête pour les managers d’équipe qui savent que c’est dans cette période que se construisent les grands succès de demain mais qui doivent aussi se montrer extrêmement prudents afin de préserver la santé de leurs athlètes. Un de mes coureurs a contracté le virus en décembre 2020 et mis plus de six mois à s’en remettre… Cela peut coûter une ou même deux années de carrière à un cycliste !