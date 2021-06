Une nouvelle chronique d'Axel Merckx à propos d'Egan Bernal et Ineos.

Après un passage par la Belgique, je me trouve maintenant à Cesenatico, au Tour d’Italie pour espoirs, le "Baby Giro", qui débute ce jeudi et durera dix jours. C’est sans doute avec le Tour de l’Avenir et celui du Val d’Aoste l’une des courses à étapes les plus importantes de la saison pour les U23.