La saison sur route a redémarré. On a senti beaucoup d’engouement et d’excitation par rapport à ces premières épreuves. Je suis en stage de préparation avec mes coureurs d’Hagens Berman Axeon, en Italie, et je les vois eux aussi bien impatients de débuter la saison. Nous sommes partis, je pense, sur une saison plus ou moins normale. Espérons que ce soit le cas aussi chez les jeunes, pour les juniors et les cadets. Car nous avons une génération qui a perdu deux années de développement dans ces catégories, même si ceux qui vont rester motivés vont pouvoir résorber ce retard avec le temps.