Je suis arrivé en début de semaine en Italie, pour le baby Giro qui débutera ce week-end, en provenance du Canada et ai dû me plier, comme tous les membres des équipes participant à des épreuves UCI, à deux tests Covid préalables, à J-6 et J-3.

Pour une structure continentale pro comme la formation Hagens Berman Axeon que je dirige, cette mesure sanitaire représente une dépense importante, d’autant que certains de nos partenaires ont réduit leur soutien financier, et un budget que nous n’avions évidemment pas planifié en début d’année.