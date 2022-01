Au lendemain de l’ouverture de la nouvelle saison cycliste en Europe, je n’aurais pas imaginé devoir consacrer cette chronique à l’accident de l’un des plus grands noms du peloton… Au plus les nouvelles émanant de Colombie nous parviennent, et au plus on se dit qu’Egan Bernal a sans doute évité le pire lundi lorsqu’il a heurté ce bus à l’entraînement. La vague de soutien dont il a fait l’objet au travers des réseaux sociaux en dit long sur son degré de popularité dans le peloton, mais aussi sur le respect qu’il inspire chez ses collègues.