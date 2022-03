Une chronique d'Axel Merckx.

On doit revenir sur Milan-Sanremo et la victoire de Matej Mohoric qui a fait une folle descente du Poggio. J’ai vu que quelqu’un disait que pour le même prix il aurait pu finir à l’hôpital. Mais pour gagner une course, il faut parfois pouvoir prendre des risques et certainement dans cette descente.