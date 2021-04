Voici l'avis de notre expert cyclisme, Axel Merckx.

En regardant la finale de la Flèche wallonne, je me suis souvenu à quel point j’avais souffert l’année où j’étais échappé avec Rik (Verbrugghe), quand Casagrande nous avait repris dans le mur de Huy. Cette dernière montée avait été terrible pour moi. J’en ai encore mal aux jambes, rien que d’y repenser, j’étais arrêté. "Toto" (Christophe) Detilloux, qui était mon équipier, me rappelle souvent : "Il faut le faire, tu arrives à trois au sprint et tu finis dixième !"