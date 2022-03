Chaque jour, Tadej Pogacar se profile un peu plus comme un coureur unique. Sa victoire, le week-end, au Strade Bianche a été d’autant plus impressionnante qu’il est attendu par tout le monde. Le peloton le craint, redoute son attaque et, malgré tout, il parvient à partir de loin, de manière spectaculaire, et à tenir bon jusqu’au bout. Ce style d’attaque qu’il produit rappelle un peu la manière qu’avait mon papa de passer à l’offensive.