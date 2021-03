Comme absolument tous les amateurs de cyclisme sur terre je pense, j’ai vibré samedi dernier devant ma télé en suivant les Strade Bianche. Absolument tous les ingrédients d’une grande et belle course cycliste y étaient réunis : un parcours sublime qui a acquis une incontestable légitimité en quelques années à peine, des attaques, du mouvement et un réel suspense pour la victoire finale entre les favoris qui ont répondu aux énormes attentes placées en eux. Dans le sport en général, le public se passionne pour les luttes entre les meilleurs. Et sur les courses d’un jour, Van der Poel, Alaphilippe et Van Aert son actuellement au-dessus du lot. La manière dont le champion des Pays-Bas a fait la différence dans la montée finale vers Sienne était extrêmement impressionnante, d’autant que ce profil de bosse convient habituellement plutôt bien au coureur de chez Deceuninck-Quick Step. Mais je crois que l’un est déjà très proche de son pic de forme alors que l’autre s’est réservé une réelle marge de progression dans la perspective des grandes classiques qui arrivent.