Dans quatre jours, l’une des plus belles courses du calendrier aurait dû avoir lieu : Paris-Roubaix. Mais l’Enfer du Nord a encore été annulé en raison du Covid-19. C’est dommage mais les autorités ont pris leurs responsabilités et la santé est plus importante que tout le reste. Il faut se rendre compte que Paris-Roubaix est une course dangereuse, avec de nombreuses chutes. En cas de blessures graves, il aurait été compliqué d’envoyer des coureurs dans des hôpitaux déjà débordés. On croise donc les doigts pour que l’Enfer du Nord puisse bien être disputé le 3 octobre et que l’on ait retrouvé une vie normale d’ici là.

