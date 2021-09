On connaît la composition de l’équipe belge pour le Mondial. Avec une sélection, il y a toujours matière à discuter, tout le monde a son idée. Comme à chaque fois, on verra après-coup. Chacun reconnaît que Wout (Van Aert) a toutes les cartes en main. J’imagine que la sélection a été faite avec son accord, selon ses souhaits, qu’il a demandé des garanties. Ce sera intéressant, il aura beaucoup de pression. S’il gagne dans ces conditions, ce sera un très grand exploit. Il y aura aussi beaucoup de pression pour notre équipe, c’est en Belgique et on dispose du favori n° 1. On portera le poids de la course.