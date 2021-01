Je voudrais ouvrir ma première chronique de 2021 en mettant l’accent sur une note positive. Cela en aura trop souvent manqué dans notre quotidien ces derniers mois. La Belgique comptera cette saison trois formations au niveau WorldTour puisque Intermarché-Wanty Gobert a rejoint Deceuninck-Quick Step et Lotto-Soudal au sein de la plus haute division du cyclisme mondial. C’est une véritable chance dont il faut être conscient à l’heure où d’autres pays traditionnels de la discipline ne connaissent pas la même dynamique. L’Italie n’a, par exemple, plus de formation représentée à cet échelon depuis un petit temps déjà alors que Movistar y est le seul et unique ambassadeur espagnol.