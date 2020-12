Ces derniers temps, j’ai appris deux bonnes nouvelles. Ma fille cadette, Athina, a passé un scanner il y a deux semaines, la tumeur continue à rétrécir. Avec les médecins, on a décidé de faire une pause de trois, quatre mois dans son traitement qui dure depuis un an (NdlR : elle devait subir 78 séances de chimiothérapie étalées sur deux ans pour soigner une tumeur à l’arrière d’un genou). On veut voir comment elle réagit, les médecins veulent savoir si c’est une réaction à la chimio ou si c’est parce qu’elle sort de la puberté et que c’est hormonal. Après, on décidera s’il faut reprendre la chimio ou non.