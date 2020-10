La chronique d’Axel Merckx.

Malgré une actualité très dense, on ne peut pas occulter la semaine folle de Julian Alaphilippe entre le Mondial et Liège-Bastogne-Liège. Je retiens par-dessus tout sa sportivité. Il a reconnu ses torts et son sprint irrégulier n’enlève rien au champion qu’il est. Pourtant, c’est malheureux pour Marc Hirschi qui allait sans doute le remonter, il perd une victoire à Liège et un doublé avec la Flèche. J’espère que l’occasion se représentera pour lui à l’avenir.