Une chronique d'Axel Merckx.



On ne peut qu’être admiratif du fait que Wout Van Aert marche fort. Il recommence à courir et il gagne d’emblée ! Il est au-dessus du lot, même par rapport à un Tom Pidcok qui n’est pas n’importe qui, c’est impressionnant. Voyez ses cyclo-cross du week-end ou celui de la semaine précédente à Boom. Pour son retour, il gagne et avec 1:40 d’avance.