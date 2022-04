Je me dois encore de revenir sur la performance de Tadej Pogacar, dimanche au Tour des Flandres, même si on en a déjà tellement parlé depuis lors. Il apprend tellement vite qu’on ne sait plus trop quoi dire à son propos. Course après course, mois après mois, on ne voit pas où sont vraiment ses limites. Il arrive sur les classiques flamandes et il est directement compétitif. Il n’y a pas que lui, tous ces meilleurs coureurs du moment, ils sont tellement explosifs que ça fait la grosse différence.