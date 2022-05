C’est l’image sportive de la semaine. Digne de vidéogag mais sans les "pouet pouet" qui ponctuaient jadis les séquences télévisées les plus loufoques : le bouchon de la bouteille de Prosecco a été à deux doigts d’éborgner Bini Girmay alors qu’il savourait sa victoire (une nouvelle fois historique en tant que premier vainqueur africain) d’étape au Giro à Jesi.

Un bête accident de travail qui l’a contraint à quitter le Tour d’Italie et qui modifie forcément son futur programme. Vous suivez notre regard ? Même si cela va dépendre de sa convalescence et que son équipe ne lui donne que 10 % de chances d’y être, nous espérons voir le phénomène érythréen le 1er juillet à Copenhague au Grand Départ du Tour de France 2022. Ce ne sont pas les onze jours de course en Italie qui ont puisé dans ses réserves. Physiquement, le coup est donc jouable. Avec la perspective éventuelle de se retirer avant l’arrivée sur les Champs-Élysées car son objectif numéro 1 de la seconde partie de la saison, ce sont les championnats du monde au parcours relevé le 25 septembre à Wollongong en Australie.

(...)