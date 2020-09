Faut-il le rappeler, ou allons-y car cela fait du bien, l’hallucinant, le vertigineux palmarès du Belge le plus célèbre du monde avec Tintin et Jacques Brel. 5 Tours de France, 5 Tours d’Italie, 1 Tour d’Espagne, 3 titres de champion du monde, 7 (Oui 7) Milan-Sanremo, 2 Tour des Flandres, reprenons notre souffle, 3 Paris-Roubaix, 5 Liège-Bastogne-Liège, 2 Tours de Lombardie, etc, etc, etc.

Impossible d’égaler cette orgie de succès, mais toute la Belgique rêve de celui qui pourrait s’en approcher. La précocité, la hargne et le talent d’un petit jeune venu d’Anderlecht, le club qu’Eddy Merckx supporte, ont ravivé les comparaisons. Oui, Remco Evenepoel est un phénomène. Oui, à 21 ans et malgré sa spectaculaire chute au Tour de Lombardie, la Belgique peut à nouveau espérer entendre la Brabançonne retentir un jour sur les Champs Elysées. Oui, Remco Evenepoel donne l’impression de pouvoir tout donner et, marque de fabrique d’Eddy, de vouloir tout gagner.