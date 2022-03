Avec tous les forfaits, notamment des meilleurs sprinters, il reste deux grands favoris qui sont bien sûr Tadej Pogacar et Wout Van Aert. Depuis le début de la saison, ils ont montré qu’ils sont tous les deux un peu au-dessus des autres. Ils sont capables de gagner des monuments. Cela change de mon époque, et c’est très bien pour le cyclisme, les coureurs des grands tours sont capables de gagner des classiques et les spécialistes des grandes courses d’un jour peuvent aussi briller dans les tours. Voyez Van Aert, il peut tout faire et Pogacar aussi.

(...)