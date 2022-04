1 L’absence de van Aert va changer la physionomie de la course.

"L’officialisation du forfait de Wout van Aert va changer la physionomie de ce Tour des Flandres car on parle là de l’absence du grandissime favori et leader de l’équipe la plus impressionnante sur le terrain des classiques pavées depuis l’entame de la campagne des Flandriennes. Sans le champion de Belgique au départ d’Anvers, on pourrait assister à un Tour des Flandres extrêmement ouvert ou… au contraire très fermé (rires).