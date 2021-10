La fête est finie. Une semaine durant, la Belgique a été le centre du monde du cyclisme. La foule aperçue au bord de nos routes mais aussi une organisation sans faille ont rappelé à quel point le pays était à la fois capable de se mobiliser pour un événement mais aussi de l’organiser parfaitement. Ce qui doit avoir valeur de message.

Être champion du monde de l’organisation n’était pas l’objectif de base. Mais Flanders Classics et Golazo ont eu raison d’innover, de bousculer les codes pour faire naître une course mythique, pas loin d’être l’un des plus beaux championnats du monde de l’histoire. Ni Wout van Aert, ni Remco Evenepoel, ni Jasper Stuyven n’ont été couronnés. À leur place, un drôle de phénomène poursuit son règne.