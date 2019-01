Les deux frères Izagirre, transférés chez Astana, profitent de l'hiver pour s'adonner au cyclo-cross. Ce week-end, pour leur première sortie sous le maillot de leur nouvelle équipe, ils ont été victimes d'une chute violente.

En bas d'une descente, Gorka négocie mal le rétrécissement qui précède un pont et part à la faute, heurtant la rambarde de plein fouet. Touché à la tête, il a été contraint à l'abandon. Derrière lui, son frère n'a pu l'éviter et a terminé en glissade, avant de remonter sur son vélo et de terminer la course.