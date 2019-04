Entre anecdotes privées et digressions gastronomiques, la dame du Remoucastrien est sortie de l'ombre.

Le temps d'une interview en voiture avec une équipe de nos confrères de Sporza, Bettina Pesce, la compagne de Philippe Gilbert, s'est donc livrée sur les dessous de sa vie aux côtés de son champion à l'issue de son sacre à Paris-Roubaix.

Dans le cadre de la séquence "In de auto met" (Ndlr: "En voiture avec" ), elle est revenue sur cet incroyable moment vécu par le coureur de 36 ans dans l'enfer du Nord. "C'était un jour exceptionnel" , souligne Bettina Pesce. "C'était la première fois que je vivais de telles émotions au niveau sportif. En plus, c'était ma première sur Paris-Roubaix." Avant de pointer l'importance de ce rendez-vous pour Philippe Gilbert. "Si c'était à cocher entre Milan-Sanremo et Paris-Roubaix, la deuxième lui tenait particulièrement à cœur. Il en a parlé énormément cet hiver. C'était l'objectif principal de sa saison!"

En ce qui concerne les aspects plus personnels de celui qui partage sa vie depuis bientôt un an, Bettina Pesce loue deux qualités en particulier. "Il est très généreux pour tout, il a un grand cœur. Il est aussi persévérant, c'est la qualité qui lui convient le mieux."

Pour preuve, raconte-t-elle, "à Milan-Sanremo, dans le Poggio, il a emmené Julian Alaphilippe dans de très bonnes conditions. Cela a aidé le Français à gagner!"

Au quotidien, la vie aux côtés d'un coureur, "ce n'est pas toujours facile" , glisse-t-elle. "Mais on apprend à le comprendre avec le temps. Il faut savoir se mettre de côté à certains moments quand il a besoin de concentration."

L'interview intégrale et en vidéo de Bettina Pesce

À la tête de sa propre société - qui fournit un service d'optimisation administrative pour d'autres entreprises-, Bettina Pesce se révèle fortement occupée mais préserve du temps pour son couple., assène-t-elle.