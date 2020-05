En plus du calendrier mondial revu et corrigé, l’UCI pourrait aussi faire connaître d’autres décisions concernant les "règles de participation et le nombre de coureurs par équipe au départ des courses" .

À la demande de l’Association internationale des groupes cyclistes professionnels (l’AIGCP), appuyée dans sa démarche par le CPA (le syndicat des coureurs), l’UCI pourrait augmenter exceptionnellement le nombre d’équipes engagées dans les trois différents grands tours en le faisant passer de 22 à 24. Depuis 2018, le plateau est limité à 176 concurrents (22 équipes de 8). Il passerait ainsi à 192 coureurs car la possibilité de voir descendre à 7 les membres d’une équipe a été écartée pour les grands tours.

Si elle est prise, cette mesure comblerait les formations qui espèrent être retenues et satisferait sans doute les organisateurs des trois tours nationaux qui ont plus de demandes qu’ils ne peuvent offrir d’invitations.

(...)