Wout Van Aert a beau incarner le parfait opposé d’un comptable du peloton, ce sont les chiffres qui traduisent probablement le mieux le bilan de son premier Paris-Nice. Six fois présent sur le podium (victoire dans le chrono, deux fois 2e et 3 fois 3e) des huit étapes de la Course au Soleil, le champion de Belgique a quitté la promenade des Anglais pour la région de Sanremo (pour passer quelques jours avec son épouse Sarah et leur fils Georges avant de mettre le cap vers Milan en fin de semaine) avec le maillot vert sur les épaules et de nombreuses mailles de la tunique jaune de son équipier Roglic, qu’il a grandement participé à sauver sur les pentes du Col d’Eze (lire ci-contre), dans la poche.

Une semaine de course durant laquelle le coureur de chez Jumbo-Visma aura donc impressionné par une régularité tout-terrain qu’il ne se sera autorisé à relâcher que quand il semblait le souhaiter, en Ardèche jeudi (98e à 24 : 22 de McNulty) et sur les pentes du Turini samedi (62e à 19:00 de Roglic). Un comportement en parfaite adéquation avec le plan dressé pour le champion de Belgique par son staff technique.