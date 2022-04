Wout Van Aert prendra-t-il le départ de Paris-Roubaix, le 17 avril prochain ? C’est déjà la question que tout le monde se pose à douze jours d’un monument reporté d’une semaine pour cause d’élections françaises.

"Le fait que la course n’ait pas lieu le week-end suivant le Tour des Flandres peut jouer en sa faveur. Il sera peut-être même au top de sa forme", espère-t-on parmi les fans du champion campinois. L’intéressé est-il en train de mener une course contre-la-montre afin d’être prêt pour l’Enfer du Nord ?

Selon Marc Van Ranst, le virologue célèbre au nord du pays, il ne faut se faire aucune illusion. Pour rappel, il s’est montré on ne peut plus clair sur son compte Twitter. "La chance qu’il dispute l’Enfer du Nord n’est pas de 50 %, mais bien de 0 %, assure le scientifique flamand. Après une infection au coronavirus, il est important de ne pas solliciter trop rapidement le corps et donc aussi le cœur. Van Aert gagnera un jour à Roubaix mais pas cette année…"