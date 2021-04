Le chapitre des classiques ardennaises s’est terminé en apothéose, dimanche, avec l’échappée des favoris dans La Roche-aux-Faucons, servant de tremplin vers la victoire au dernier vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar. Il a devancé le champion du monde Julian Alaphilippe, qui venait de s’offrir la Flèche wallonne.

Un autre chapitre du cyclisme en Wallonie va bientôt s’ouvrir. Si les organisateurs de la Flèche ardennaise espèrent être la première course de catégorie 2 organisée en Belgique, le dimanche 9 mai, à Stavelot, le Circuit de Wallonie, lui, est assuré d’avoir lieu. Car la course de Mont-sur-Marchienne dispose du statut de course pro depuis 2019. Elle aura lieu le jeudi de l’Ascension, le 13 mai. Le point avec l’organisateur de l’épreuve, Franco La Paglia.