Alaphilippe, Evenepoel, Asgreen, Hirschi, Gilbert, Wellens ou Ewan : en 60 éditions, jamais la Course des Raisins n’avait sans doute présenté un plateau aussi étincelant. À un mois jour pour jour de la course en ligne élites des championnats du monde (26 septembre) qu’accueillera notre pays, l’épreuve organisée autour d’Overijse a relifté (lire ci-contre) son parcours pour affirmer plus concrètement encore sa filiation avec le prochain rendez-vous arc-en-ciel. Une épreuve que le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout suivra, forcément, d’un œil très attentif.

Sven, la Course des Raisins aura, cette année, un parfum de Mondial puisqu’une bonne partie du tracé sera commun. S’agit-il à vos yeux d’une sorte répétition générale ?