Remco Evenepoel et le champion du monde Julian Alaphilippe seront les deux leaders. Le Danois Kasper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres, sera également au départ, tout comme son compatriote Mikkel Honoré et le trio belge composé de Dries Devenyns, Iljo Keisse et Pieter Serry. L'année dernière, Deceuninck-Quick Step avait remporté la course grâce à Florian Sénéchal. Le Français participe actuellement à la Vuelta.

"La Course du Raisin est importante parce qu'elle présente un parcours difficile avec certaines parties qui seront également empruntées pendant le championnat du monde", a déclaré le directeur sportif Rik Van Slycke. "Cela rend la situation plus intéressante que d'habitude. Nous avons une équipe solide et nous essaierons de jouer un rôle important, comme nous le faisons toujours. Ce ne sera pas facile, mais nous commençons avec beaucoup de confiance et de motivation."