La course française a été officiellement annulée. Ce sont les organisateurs qui ont annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse. "A la demande du Préfet du Nord, Préfet des Hauts de France et suite à l’annonce hier d’Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la Métropole Européenne de Lille (MEL) en alerte maximale, la 118ème édition de Paris-Roubaix (UCI WorldTour) et la 1ère édition de Paris-Roubaix Femmes (UCI Women’s WorldTour) qui devaient se dérouler le 25 octobre prochain, ne seront pas organisées."

L'annonce survient au lendemain du classement de Lille, à partir de samedi, en zone d'alerte maximale par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Une vraie déception pour les coureurs et les suiveurs de cette course mythique. Au printemps dernier, la classique avait déjà été reportée du 12 avril au 25 octobre, dans le calendrier mis au point par l'UCI, en raison de la pandémie de Covid-19.. En raison de la pandémie, elle n'aura donc jamais lieu en cette année particulière. "Paris-Roubaix, qui suscite chaque année un engouement populaire hors normes, avait été déprogrammé de sa date initiale, le 12 avril, à la suite des mesures de confinement qui avaient été prises au printemps dernier pour lutter contre l’épidémie de COVID-19" explique le communiqué.

Célèbre pour ses secteurs pavés, Paris-Roubaix, qui a été créée en 1896, est l'un des cinq "monuments", les plus grandes courses d'un jour hors championnat du monde, de la saison cycliste.

Les organisateurs ont annoncé que la prochaine édition se déroulera à la date classique de Paris-Roubaix. "Nous leur donnons rendez-vous le 11 avril 2021 pour célébrer ensemble à nouveau les pavés du Nord, véritables monuments de l’histoire du cyclisme mondial."

En espérant que le Covid ne sera plus qu'un mauvais souvenir d'ici là.