Elle s'est imposée devant les Italiennes Chiara Consonni et Vittoria Guazzini, tands que la Norvégienne Susanne Andersen et la Française Clara Copponi complètent le top 5 de la course d'ouverture de la saison cycliste en Wallonie. La première Belge est Shari Bossuyt, 9e.

Emma Norsgaard, 22 ans, a décroché dans le Borinage sa 10e victoire en carrière, elle qui a pris la 6e place du Circuit Het Nieuwsblad samedi et la 2e place du Circuit du Hageland dimanche. La native de Silkeborg avait pris la 2e place du Samyn des Dames l'année passée, derrière Lotte Kopecky, absente cette année.