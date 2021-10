Sa saison est déjà largement réussie et son avenir est assuré, avec un premier contrat pro de deux ans chez Lotto-Soudal. Mais Arnaud De Lie a encore faim. Il n’a pas mis un terme à sa saison, au contraire de nombreux autres coureurs. Et il sera encore actif ce vendredi et ce samedi, sur les trois étapes de l’H4A Week-end des espoirs, aux Pays-Bas. "C’est la manche finale des U23 Road Series, dont je suis le leader, explique-t-il. Et j’ai envie de garder ce maillot ! Mathématiquement, je suis encore menacé par deux coureurs. Mais l’un deux, Louis Blouwe, est blessé au genou. Je devrai donc me méfier de Victor Broex."

Avec 66 points, ce dernier est à neuf unités du Wallon. "Je me sens encore bien frais en cette fin de saison, ajoute Arnaud De Lie. Le week-end dernier, à Rollegem, sur l’avant-dernière manche des U23 Road Series, j’ai attaqué dans le final et je n’ai été repris qu’à cinquante mètres de la ligne, pour me classer dixième."

Avant de finir onzième le lendemain, sur l’interclubs d’Ichtegem, continuant de consolider son incontestable première place au DH Challenge Ekoï.