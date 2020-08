"La deuxième étape, Nice-Nice, c’est un peu plus long, 186 km. Là on est sur une étape avec un parcours nettement plus sélectif. C’est assez rare dans le Tour de France : on va rentrer sur deux véritables cols, la Colmiane et le Turini. Ce ne sont pas des grands cols des Alpes ou des Pyrénées, mais cela reste quand même des moments à passer qui ne sont pas faciles. Donc, là, on va vraiment avoir cette première confrontation avec les coureurs du classement général, qui vont un peu vouloir se marquer, qui vont un peu vouloir se jauger. Il y a des grosses forces en puissance. Je pense que pour les coureurs qui visent un top 5 ou un top 10 à Paris, c’est un premier grand rendez-vous.